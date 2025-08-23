Compania a precizat că prețurile actuale, pentru clienții casnici, rămân între 1,06 – 1,14 lei/kWh, cu TVA inclus, în funcție de tarifele reglementate, iar achizițiile de energie din piață sunt normale pentru un furnizor și nu înseamnă scumpiri.

Compania energetică de stat a precizat că își menține poziția de cel mai competitiv furnizor de energie de pe piață și dispune de capacitatea operațională și logistică necesară pentru a răspunde în condiții optime cererii crescute venite din partea noilor clienți.

Hidroelectrica a emis comunicatul privind menținerea prețurilor ca reacție la speculațiile apărute în presă, care sugerau că ar urma scumpiri la energia electrică pentru populație.

Principalul motiv invocat a fost creșterea spectaculoasă a numărului de clienți, motiv pentru care compania nu mai poate acoperi integral cererea doar din producția proprie și a început să achiziționeze energie din piață, uneori la prețuri mai mari.

Această situație, dar și e serie de disfunționalități ale sistemului de raportare a consumurilor, a dus la temeri publice că prețurile ar putea crește, mai ales în rândul clienților noi sau existenți.