A fost weekend negru pentru consumatorii romani, după ce au primit noile facturi la energie.

Iar, ca și cum anunțatele scumpiri nu erau de ajuns, mulți dinte clienții unei companii de electricitate s-au trezit cu regularizări din luna mai pe factura din luna august, cu TVA-ul din luna august. Prin urmare, și regularizării i s-a aplicat TVA-ul de 21%. Astfel s-a ajuns la sume uriașe de plată.

Cu ce i-a prins ANPC pe furnizorii de energie

Iar scandalul facturilor uriașe la energie ia amploare. Primii 3 jucători de pe piata de energie au fost sancționati de ANPC pentru dezinformarea consumatorilor. După o serie de controale, inspectorii au găsit mai multe nereguli.

Hidroelectrica a venit cu precizări. Ce se întâmplă, de fapt, cu prețurile practicate de compania de stat?

Neregulile au fost descoperite în urma controlalelor ANPC din perioada aprilie-iunie în acest an. Astfel au ieșit la iveală, prntre altele, următoarele lucruri:

- redactarea neclară și imprecisă a clauzelor contractuale

- neprecizarea în ofertă a perioadei de facturare, preţul energiei electrice, condiţiile de reînnoire/prelungire, încetarea prestării serviciilor şi a contractului;

- lipsa prețului final, cu toate taxele incluse, fără a fi menționată valoarea TVA;

- emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere;

- discrepanța între ofertele fizice și cele pe care clienții le găseau pe site

Pentru aceste nereguli grave, furnizorii au primit 24 de amenzi in valoare de peste 370.000 de lei, 10 avertismente iar 12 operatori au fost obligați să remedieze problemele.

Consumatorii însă au rămas cu pagubele.

