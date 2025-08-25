Intervenție promptă a pompierilor

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, sprijiniți de un echipaj de poliție. Forțele de intervenție au reușit să lichideze incendiul, însă autoturismul a fost distrus în totalitate.

În momentul producerii incendiului, la locul evenimentului nu a fost găsit conducătorul auto sau proprietarul vehiculului. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Mașina a ars în totalitate / Sursa foto - ISU Giurgiu

Recomandări pentru șoferi

Pompierii reamintesc conducătorilor auto importanța verificărilor periodice, pentru a preveni astfel de situații:

controlați instalația electrică și sistemul de alimentare cu combustibil;

asigurați-vă că echipamentele de iluminat nu prezintă defecțiuni;

verificați existența eventualelor scurgeri de carburanți sau lubrifianți;

evitați improvizațiile la instalația electrică;

urmăriți valabilitatea stingătorului auto.