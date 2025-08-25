Un autotren care transporta componente metalice a luat foc, luni dimineață, pe Autostrada A1, la kilometrul 455, pe sensul de mers Timișoara-Deva.

Din primele informații, incendiul a izbucnit la capul tractor al vehiculului, iar flăcările s-au extins rapid. Din fericire, șoferul a reușit să iasă la timp din cabină și nu a fost rănit.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Lugoj, cu o autospecială de primă intervenție, două autospeciale de stingere și șapte subofițeri. Pe durata intervenției, traficul în zonă a fost parțial blocat.

O anchetă va stabili cauza producerii incendiului.