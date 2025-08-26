Autoritățile au intervenit de urgență

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Teleorman au anunțat că incendiul este localizat, însă lichidarea completă este dificilă. Flăcările se reaprind din cauza rafalelor de vânt, iar accesul autospecialelor în unele zone ale culturii este restricționat.

„Intervenția va continua până la stingerea tuturor focarelor, pentru a preveni extinderea către alte construcții și suprafețe cultivate cu viță-de-vie”, au transmis oficialii ISU Teleorman.

La fața locului acționează patru autospeciale de stingere de mare capacitate din Zimnicea și Furculești, sprijinite de o autocisternă de la Turnu Măgurele, un buldoexcavator, o motopompă a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și o cisternă de 30.000 de litri pusă la dispoziție de proprietarul plantației.

Autoritățile le recomandă șoferilor care tranzitează DN 51, în apropierea zonei afectate, să circule cu prudență, întrucât fumul dens poate fi purtat de vânt către carosabil.