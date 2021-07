Realitatea PLUS

Trupul neînsuflețit al băiatului a fost adus la mal de scafandri, după două zile de căutări. A fost găsit la aproximativ 12 kilometri distanță de locul în care s-a produs accidentul, în apropiere de localitatea Corabia, din Olt.

Tânărul împlinea 22 de ani peste doar câteva zile și plecase cu barca împreună cu alți prieteni pentru a sărbători. Erau însă prea mulți față de locurile prevăzute de ambarcațiune, iar cel care o conducea era și beat.

Toți ceilalți tineri și conducătorul bărcii au reușit să se salveze, iar acesta din urmă s-a ales cu dosar penal.

„Persoana dispărută în urma evenimentului naval, din data de 25 iulie a.c., din zona portului Corabia, a fost găsită pe Dunăre, decedată, în zona localității Gârcov, plutind lângă o geamandură, la aproximativ 12,5 kilometri de locul producerii accidentului. În cauză, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă și conducerea unei nave de către o persoană care are în sânge o îmbibație alcoolică mai mare de 0.8 g/l., fiind întocmit un dosar penal”, a transmis IPJ Olt.

Amintim că accidentul naval s-a produs duminică seară, în Dunăre, în zona oraşului Corabia, județul Olt. O barcă de agrement cu nouă persoane la bord s-a răsturnat, iar unul dintre oamenii aflați la bord s-a înecat.