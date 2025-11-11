”La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 11:10, în timp ce se afla în timpul serviciului, un agent de poliţie din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi a găsit un bărbat, de 25 de ani, persoană privată de libertate, spânzurat într-una dintre camerele centrului, folosind un hanorac pe care îl legase de bara metalică a unuia dintre paturile din cameră”, a anunţat IPJ Galaţi.

Potrivit reprezentanților instituției, cu aproximativ 50 de minute înainte de găsirea acestuia, poliţiştii au discutat cu bărbatul în legătură cu o cerere de cumpărături pe care acesta o formulase.

Personalul medical sosit la fața locului i-a acordat bărbatului asistenţă medicală de specialitate, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost constatat decesul acestuia.

În acest caz, cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.