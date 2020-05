Trădat de transplant. Cum arata celebra freză a lui Beckham după 2 ani

Fostul mare fotbalist David Beckham, renumit atât pentru talentul în teren, cât și pentru frizurile sale, se pare că are probleme cu podoaba capilară. Tabloidul ,,The Sun'' a publicat o serie de fotografii recente în care se observă că vedeta în vârstă de 45 de ani are părul rar, în ciuda unui transplant făcut cu doar doi ani în urmă.

