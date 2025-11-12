„Astfel de discuții între două puteri fundamentale ale statului, puterea judecătorească, respectiv puterea executivă, nu se poartă la vedere, nu există bălăcăreli de acest tip, cum asistăm noi de vreo două luni de zile. Lucrurile astea se discută, se negociază între ei.

În primul rând, este imposibil ca până pe 28 noiembrie să mai existe vreo lege care să fie adoptată în Parlamentul României, respectiv să fie publicată în Monitorul Oficial și să și producă efecte. Din acest punct de vedere s-au pierdut toate termenele cu putință, în mare parte datorită acestei încăpățânări a premierului Bolojan de a nu sta la discuții cu nimeni.

Probabil domnul premier va merge în continuare cu aceeași variantă de lege. Cei de la Înalta Curte de Casație și Justiție își vor exercita atribuția legală de a sesiza CCR, cei de la CSM vor da probabil un aviz, poate nu în 30 de zile, dar în 7 sau două săptămâni. Indiferent cum ar fi, noi, societatea, ar trebui să știm că acel termen de 28 noiembrie nu mai poate fi atins și mi-e teamă că de multă vreme nu mai putea fi, în realitate, atins.”, a declarat Toni Neacșu la Realitatea PLUS.