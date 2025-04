Este ochiul de sus stanga? Roata de sus dreapta? Floarea de lotus de jos stanga? Sau copacul cu ramuri de jos dreapta?

Mergi pe primul sentiment pe care il ai, nu te gandi prea mult si nu te razgandi.

Cu subconstientul se poate comunica doar prin cele 5 simturi. El rezoneaza la ce vede, ce miroase, ce gusta, ce aude si ce pipaie, nu la vorbe. In acest caz, el vede 4 imagini, se gandeste la o frica si alege.

Ce alegi? Citeste mai jos care iti este frica subconstienta cea mai profunda si cum sa o gestionezi.

OCHIUL

Daca ai ales ochiul… felul in care te vad altii te afecteaza si iti afecteaza felul in care iti traiesti viata. Desi tu ai abilitatea de a te conecta usor la oameni, esti constant ingrijorat cum esti judecat si perceput.

Te temi ca oamenii sa nu te ia la intrebari cu privire la ce faci cu viata ta, de ce faci ce faci, de ce nu faci altceva, eventual cum cred ei ca este mai bine, iar aceasta stare constanta de temere te-a impiedicat sa iti atingi potentialul maxim din viata si sa traiesti la acel standard, pentru ca esti prea implicat in a te acorda cu parerile altora, ca ei sa te valideze, laude si sa nu te critice. Este foarte obositor si te ratacesti puternic din a fi tu insuti. Ajungi sa fii orice vor altii sa fii, mai putin tu.

Ce poti face?

Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa lucrezi la increderea ta in tine. Poate ai avut in copilarie adulti in jur care te-au tot criticat si judecat pentru ca asa credeau sau stiau ei sa procedeze, cu intentia de a te modela. Poate ca ai inteles ca e nevoie sa faci ce ti se spune ca sa fii acceptat, validat si sa fie armonie si liniste. Ca membru al societatii si grupului de care apartii, este firesc sa iti pese de aparente, dar cel mai important pentru tine este sa iti fie foarte clar ce vrei tu si sa ramai onest fata te tine, sa nu mai uiti de tine si sa nu te tradezi. Doar asa poti sa simti cu adevarat fericirea si sensul vietii implinite.

ROATA

Daca ai ales roata… cea mai mare teama a ta este sa nu stagnezi. Sigur ca viata nu este menita sa facem acelasi lucru intotdeauna dar gandul ca ai putea sa traiesti o asemenea viata in care rutina este de baza te ingrozeste pur si simplu. Ai vrea ca fiecare zi sa fie ca o vacanta, fara sa muncesti pana la epuizare zi de zi ca sa strangi niste bani din care abia sa poti sa te duci intr-un concediu de doua saptamani pe an.

Daca simti asa, este bine ca ai identificat asta si poti ajunge la adevarata ta dorinta. Este vremea sa capeti mai multa claritate. Ce vrei cel mai mult de la viata ta? Ce te face fericit cu adevarat? Cantareste pro si contra raspunsurile si mergi mai departe. Daca frica ta este de blazare, plictiseala si deci de ratare a propriei existente, singurul lucru pe care il ai de facut este sa ai grija sa nu ajungi la capatul vietii imbibat de regrete ca s-a scurs pe langa tine fara satisfactie. Cand vei fi in ultima zi de viata, sa poti spune cu inima impacata : am facut tot ce m-a bucurat, am trait viata din plin, nu regret nimic.

Ia vezi, ce iti spune inima ca ai vrea cu adevarat?

FLOAREA DE LOTUS

Daca ai ales floarea de lotus… ea spune despre tine ca cea mai mare frica subconstienta pe care o ai este frica de esec. Este vorba de esecul ce vine din necunoscut. Esecul de a nu fi in stare sa iti atingi obiectivele. Cu alte cuvinte, este frica de a nu fi suficient de bun pentru viata ta, pentru ce ti-ai propus sa fii.

Oricat de mult nu iti place ce citesti, sa stii ca esecul te tine inapoi. Teama ta de esec te face sa fii excesiv de prudent, sa alegi doar acele actiuni al caror rezultat il stapanesti, ca sa nu te autodevalorizezi ulterior ca nu ai fost … in stare. Iar judecatorul interior este cel mai aspru dintre toti, cum bine stii.

Dar nu uita, riscurile pe care ni le asumam in viata sunt cele care dau culoare si sens si o fac sa merite a fi traita. Cand nu iti asumi riscuri, alegi doar caile cunoscute, deci traiesti previzibil bazandu-te pe trecut si pe ce stii de acolo ca nu te duce la esec, dar traiesti pe jumatate din viata reala pe care o meriti!

Ai curaj si fa primul pas spre ceva ce iti doresti mult dar te temi ca ai esua. O usa deschisa te va duce la alta si urmatorul lucru pe care il vei realiza este ca viata este cu mult mai minunata decat ti-ai fi putut imagina vreodata.

COPACUL CU RAMURI

Daca ai ales copacul cu ramuri drept prima optiune …cea mai mare frica subconstienta a ta este frica de imbatranire si deci de moarte. Pentru tine, varsta inaintata este doar un alt cuvant pentru moarte. Nu ca ti-ai dori sa traiesti etern, dar ti-ai dori sa ramai tanar foarte mult timp. Vrei ca toti cei pe care ii iubesti sa fie acolo intotdeauna cu tine. Nu vrei si nu accepti nici ca ei sa imbatraneasca si sa moara. In general, ai o dificultate cu moartea celor dragi si un grad de neacceptare a acestui fenomen normal al vietii.

Acest tip de frica are in radacini frica de abandon.

Pentru tine, moartea este o forma concreta de separare dintre persoanele care sunt impreuna si se iubesc.

Probabil ca in copilarie ai fost impactat de o durere cauzata de moartea cuiva in varsta, de reactia pe care ai vazut-o la cei dragi o data cu moartea respectiva, de discutiile si emotiile simtite in asemenea circumstante. Probabil ca ai vazut oameni in varsta ale caror vieti erau banale, triste, fara bucurii si ai dedus ca este groaznic sa imbatranesti pentru ca la varsta a treia se termina sursele de placere pe care viata ti le ofera si nu iti ramane ca batran decat sa astepti moartea.

Iubirea ta pentru cei dragi este foarte mare pentru ca esti un om cu inima mare si aceasta este o trasatura admirabila de caracter.

Cu toate acestea, este vremea sa te maturizezi emotional si sa depasesti frica si gandirea unui copil mic. Accepta realitatea vietii si a succesiunii anilor, fiecare avand frumusetea si cadourile ei. Timpul avanseaza, asa este el menit sa fie, indiferent ca iti place sau nu. Savureaza fiecare clipa din viata si vei vedea ca a trai la 80 de ani nu este chiar asa de rau ! In plus, anii batranetii unui om sunt exact asa cum si-i pregateste omul din timpul tineretii. Nimeni nu te opreste sa fii un batran sau batrana cool, cu vitalitate, activ si vesel.

