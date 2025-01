Testele de personalitate iti pot dezvalui o multime de lucruri interesante despre personalitatea ta. Acest test se bazeaza pe alegerea unei fotografii. Trebuie sa decizi care dintre cele cinci ferestre iti place cel mai mult si apoi citeste ce este scris in dreptul celei alese de tine.

Fereastra 1

Incerci sa fii un antreprenor. Iti doresti sa ai propria afacere care sa-ti permita sa dispui dupa bunul plac de timpul tau. Esti un om curajos, caruia ii place sa-si asume riscul. Stii cum ii poti influenta pe ceilalti si tocmai de aceea esti un bun lider. Esti interesat de profit si esti un om de succes.

Fereastra 2

Iti place sa stai acasa si sa-ti petreci timpul alaturi de cei dragi. Nimic nu te face mai fericit decat linistea si pacea din propriul camin. La munca, iti place sa lucrezi in echipa. Iti place sa oferi sfaturi, sa explici, sa ai grija si sa-i inveti pe ceilalti.

Dai dovada de empatie, intelegere si rabdare in relatiile cu alti oameni. De aceea, esti candidatul perfect pentru a fi parintele sau colegul perfect. Ceilalti te vad ca pe o persoana tacticoasa, rabdatoare, prietenoasa, cordiala si generoasa. Totusi, nu crezi ca esti un pic prea sensibil?

Fereastra 3

Iti place sa le arati celorlalti cat de independent esti. Iubesti libertatea si nu suporti regulile. Esti individualist si nu-ti place sa conduci alti oameni. Ai convingeri ferme pe care nu ti le poate schimba nimeni. Iti place sa analizezi lucrurile in profunzime, stii cum sa te faci inteles. Insa eviti cu talent situatiile care necesita leadership.

Ceilalti cred despre tine ca esti inteligent, educat, independent si, in acelasi timp, introvertit. Ai un grup mic de oameni in care ai incredere. Esti loial persoanei iubite. Trebuie, totusi, sa inveti sa fii mai flexibil in relatiile cu ceilalti, mai ales cand este vorba despre judecarea oamenilor.

Fereastra 4

Esti un romatic incurabil, tipul foarte sensibil. Ai multa imaginatie, deschis si foarte optimist. Nu-ti place rutina si nici regulile stricte. Preferi situatiile neobisnuite si dai dovada de creativitate. Uneori, iti este greu sa iei o decizie.

Esti perceput drept o persoana complicata, idealista, neobisnuita, sensibila si creativa, dar si nepasatoare si lipsita de simt practic. Trebuie sa fii atent intrucat emotiile celor din jurul tau iti pot afecta starea de spirit. Si fii atent la ceea ce faci intrucat, adesea, iti urmaresti visurile fara sa te gandesti la pericolele din jur.

Fereastra 5

Esti foarte ancorat in realitate si te bucuri cu adevarat de viata. Iubesti oamenii si, atunci cand ei descopera asta se agata de tine. Nu-ti plac emotiile negative si inclusiv indiferenta te poate rani. Nu-ti plac mincinosii, trisorii, lenesii si cei care nu-si gandesc inainte de a deschide gura. Tu esti convins ca intotdeauna faci tot ce poti tu mai bine in situatia respectiva.

Uneori, poti fi distrat, ordinea nu se afla pe lista prioritatilor tale. Nu-ti amintesti ceea ce ai facut deja si ce altceva mai ai de facut. Desi iti uiti ideea, generezi altele cel putin la fel de originale. Nu recunosti cu usurinta atunci cand gresesti. Si de vreme ce esti extrem de social ai probleme in a-i tine la distanta pe ceilalti.

Folosind cunostintele psihologice este usor sa-i intelegi pe ceilalti. Acest lucru influenteaza pozitiv relatiile cu prietenii, familia si colegii de munca. Abilitatea de a defini personalitatea iti permite sa recunosti si sa apreciezi virtutile celorlalti dar si sa le intelegi si sa le accepti punctele slabe.

Sursa: Sfatul Parintilor