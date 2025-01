Alegerile pe care le faci, lucrurile de care esti atras pot dezvalui unui ochi avizat franturi ale personalitatii tale. Indiferent daca esti sau nu constient de acest lucru, intotdeauna vor exista persoane care sa te citeasca precum o carte deschisa pe baza lucrurilor care te atrag sau pe care le observi prima oara.

Acestea fiind spuse, priveste cu atentie imaginea de mai sus! Ce ti-a sarit prima data in ochi? Mai jos ai semnificatia fiecarei alegeri in parte si ce dezvaluie aceasta aleregere despre personalitatea ta.

Copac

Daca ai observat mai intai copacul, atunci esti o persoana care nu acorda prea multa atentie lucrurilor care se intampla in jurul sau. Nu analizezi prea mult si ai tendinta sa faci un pas in spate atunci cand te confrunti cu o provocare. Aceasta este zona pe care ar trebui sa o imbunatatesti.

Femeia

Daca prima oara ai vazut femeia atunci esti un bun observator, un om care gandesti rapid. Iti sar in ochi o multime de lucruri pe care altii nu vad. Iti place sa despici firul in patru indiferent de ce este vorba. Totusi, exista si momente in care treci cam usor peste anumite lucruri.

Peisajul

Daca mai intai ai observat peisajul inseamna ca, de multe ori, esti cu mintea in alta parte. Te tii de ceea ce stii si nu vrei sa incerci lucruri noi. Faci lucrurile asa cum stii fara sa incerci sa te complici.

Mai multe AICI