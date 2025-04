Vederea este unul dintre cele mai importante simturi. Iar modul in care vezi lucrurile dezvaluie mai multe despre personalitatea ta decat ti-ai putea inchipui.

Iata un test simplu care te va ajuta sa interpretezi aspecte profunde ale personalitatii tale. Regulile sunt simple. Priveste cu atentie imaginea, pret de una-doua secunde, si numara cati cai vezi. Nu trisa! Vezi apoi semnificatia numarului gasit de tine.

Un singur cal

Esti o persoana care vedea imaginea de ansamblu. Vezi totul ca intreg si,de obicei, iei decizii pripite. Nu stai sa analizezi in amanunt o problema. Dar, rapiditatea cu care vezi o imagine te face sa o iei inaintea tuturor. Tu ai deja o schema in minte, inainte ca ceilalti sa puna mana pe pix ca sa scrie.

Ai obiceiul de a fi delasator si trebuie sa lucrezi cu tine pentru a-ti dezvolta abilitatile. Nu le lasa sa se iroseasca din cauza lenii.

Intre 5 si 10 cai

Esti perfectionist. Tu nu iei lucrurile asa cum par. Le analizezi, le intorci pe toate partile sa vezi daca merita cu adevarat. Deciziile sunt in majoritate rationale. In ciuda sensibilitatii tale, iti urmaresti cu atentie scopurile. Nu te dai batut. Esti mereu in miscare, nu stai locului, tot timpul ai ceva de facut. Chiar si daca e nevoie de mergi taras din cauza oboselii, tu nu renunti.

Iti este greu sa recunosti ca exagerezi cateodata, ca iti supraestimezi fortele si dai gres. Dar, chiar ai asa, o persoana care nu se da batuta nu va renunta din cauza unui esec.

Peste 11 cai

Esti perfectionistul PERFECT. Ai ochi pentru fiecare detaliu, nimic nu-ti scapa. Vezi si cele mai mici amanunte, pe care multi le pierd din vedere. Oamenii adora sa lucreze cu tine pentru ca stiu ca nu ii vei dezamagi

Dar are si acest perfectionism pretul sau. Nu esti niciodata multumit de tine si vrei intotdeauna mai mult atat de la tine cat si de la altii.

Iti sunt recomandate exercitii de calmare a mintii pentru a te opri din gandit. Invata sa te relaxezi. Nu trebuie sa iei atat de in serios toate nimicurile.

sursa: Sfatul Parintilor