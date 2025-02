Priveste cu atentie scenariile de mai sus si spune care dintre ele ti se pare cel mai dramatic? Afla cum esti in functie de raspuns. Vei sti lucruri interesante depre tine.

Doi oameni blocati in lift

Nu ai o imagine de sine prea buna. Poti, foarte bine, si rapid sa faci distinctia dintre bine si rau chiar si in cele mai complicate situatii. Insa atunci cand te lasi cuprins de sentimente, esti un adevarat dezastru.

Tu si jumatatea ta sunteti fericiti doar cum sunteti voi doi. Daca se mai implica o a treia persoana (rude, prieteni etc) ai tendinta de a intra in panica, ceea ce distruge totul.

Esti singur intr-un sat pustiu

Esti o persoana careia ii place sa se bucure de amintirile sale. Esti, intr-adevar, o persoana emotionala, usor de influentat de oameni si mediu. Spre exemplu, daca societatea este trista din cauza disparitiei unei persoane faimoase, te vei lasa si tu influentat de aceste sentimente sau daca privesti un film trist, la final vei fi mai necajit chiar decat personajele principale ale peliculei.

In dragoste

Esti o persoana confuza.

Uneori iti place sa fii lasat in pace.

Uneori vrei sa fii iubit.

Uneori ai nevoie de jumatatea ta.

Poluare intr-un oras mare

Esti potrivit pentru viata politica intrucat sesizezi foarte bine nuantele si, in plus, esti ferm in orice situatie.

In dragoste

Cand este vorba de iubire dai dovada de indecizie. Uneori ai nevoie de cineva langa tine, alteori nu stii cum sa scapi mai repede dintr-o relatie. Ar trebui sa fii atent sa nu ranesti o persoana nevinovata.

Dezastru natural

Este o persoana ambitioasa si, totodata, plina de creativitate. Esti constient de toate schimbarile care au loc in jurul tau. In plus, esti temperamental.

In dragoste

Ai remarcat vreodata ca esti considerat „sexy” de sexul opus? Tocmai de aceea, nu ti-a fost niciodata greu sa cuceresti pe cineva. Practic, esti un om popular asa ca multora le place sa stea de vorba cu tine.

