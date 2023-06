Piept

Esti o persoana practica. Esti direct, nu-ti place sa te ascunzi dupa degete. In cazul tau, convenienta este o adevarata piatra de moara. Urasti sa fii intrerupt cand te concentrezi si esti enervat de oamenii care vad lucrurile altfel decat tine. Esti un partener de amor bun, care doreste sa incerce lucruri noi. Jumatatea perfecta vine dintre persoanele care se spala mai intai pe cap.

Fata

Banii sunt importanti pentru tine si vei face orice pentru a-i avea. Integritatea si demnitatea nu conteaza. In opinia ta, prietenii trebuie folositi si viata este o lupta continua. Esti greu de inteles de ceilalti insa nu dai doi bani pe ceea ce cred ei. Esti centrat pe tine insuti. Esti un partener de amor mediu intrucat esti egoist, interesat in primul rand ca tu sa fii satisfacut. Jumatatea perfecta vine dintre persoanele care se spala mai intai in zona intima sau altele.

Subrat

Esti o persoana muncitoare, de incredere gata sa ajute pe toata lumea. De fapt, iti este foarte greu sa spui nu atunci cineva iti cere ajutorul. Jumatatea perfecta vine dintre persoanele care se spala mai intai pe umeri.

Par

Tipul artistic. Iti place sa visezi cu ochii deschisi, insa poti obtine ceea ce cei mai multi dntre oameni nu pot. Iti lipseste dedicatia, insa atunci cand te implici in atingerea unor scopuri care iti plac, faci tot ce depinde de tine pentru a le obtine. Esti cel mai bun partener de amor intrucat esti dispus sa explorezi si sa-ti multumesti partenerul. Talentul este principala ta calitate. Jumatatea perfecta vine dintre persoanele care se spala mai intai pieptul sau zona intima.

Zona intima

Tipul timid. Iti lipseste increderea si, de obicei, esti privit de sus de ceilalti. Nu ai multi prieteni intrucat ceilalti te cred plictisitor si neatractiv. Perseverenta nu se afla printre calitatile tale si ai tendinta de a renunta la cel mai mic obstacol intalnit in cale. Cu toate acestea, in pat esti un partener peste medie. Esti capabil sa-ti dezvalui adevaratele sentimente in dormitor. Jumatatea perfecta vine dintre persoanele care se spala mai intai fata si parul.

Umerii

Nascut pierzator. Dai gres in tot ceea ce faci. Nu prea esti placut de ceilati motiv pentru care petreci mult timp singur. Persoanele din aceasta categorie sunt jucatori inveterati si bautori. Pentru tine viata pe pamant este un adevarat iad. Banii si puterea sunt importante pentru tine. Insa nu te afli niciodata in gratiile Zeitei Fortuna. Nici ca partener de amor nu reusesti sa te impui. De fapt, iti este greu sa iti gasesti pe cineva. Jumatatea perfecta vine dintre persoanele care se spala mai intai la subrat.

Alte zone

Esti o persoana obisnuita. Fara nicio indoiala ca in interior esti un om puternic, insa ceilalti nu vad decat cu greu aceasta forta. Trebuie sa inveti sa devii un pic mai aventuros si sa stii cum sa-ti vinzi potentialul. In general, esti un om foarte placut, care face putine greseli. Cheia este sa-ti scoti in evidenta punctele forte nu sa incerci sa-ti ascunzi slabiciunile. Esti un partener de amor obisnuit. Ai o multime de fantezii, insa, din nefericire, iti lipseste curajul de a le pune in practica. Jumatatea perfecta vine dintre persoanele care se spala mai intai fata.