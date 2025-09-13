Pentru aluat:

250 g făină

125 g unt rece

1 ou

2 linguri zahăr

un praf de sare

2–3 linguri apă rece.

Pentru umplutură:

4–5 mere mari, ferme

3 linguri zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

1 linguriță suc de lămâie

1 lingură făină (pentru a absorbi sucul merelor).

Pentru decor:

1 ou bătut (pentru uns marginile)

puțin zahăr brun pentru presărat.

Tartă rustică cu mere – Mod de preparare

Mai întâi vei prepara aluatul de tartă, care este un aluat fraged pe bază de unt. Într-un bol încăpător amestecă făina trecută prin sită, cu sarea și zahărul. Adaugă untul rece tăiat în cubulețe. Apoi frământă rapid ingredientele folosind vârfurile degetelor până când obții o textură nisipoasă.

Adaugă oul și câteva linguri de apă rece și amestecă în continuare până când se formează un aluat omogen. Modelează aluatul sub formă de bilă, înfășoară-l în folie alimentară și lasă-l la frigider timp de 30 de minute.

Pentru umplutură curăță merele, taie-le în felii subțiri, pune-le într-un bol și stropește-le cu zeamă de lămâie. Amestecă-le cu zahărul brun, scorțișoara și făina. Lasă-le deoparte până când modelezi crusta de tartă.

Cum formezi și coci tartă rustică cu mere

Scoate aluatul de la rece și întinde-l într-un cerc neregulat, direct pe o hârtie de copt. Așază feliile de mere în mijloc, lăsând 4–5 cm liberi la margine.

Ridică marginile aluatului peste mere, plisează-le ușor, lăsând centrul descoperit. Unge marginile cu ou bătut și presară puțin zahăr brun pe deasupra. Transferă hârtia de copt cu tarta pe o tavă întinsă.

Pune tava în cuptorul preîncălzit șa 180 de grade Celsius. Coace delicioasa tartă rustică cu mere timp de 35-40 de minute. Tarta este gata când aluatul devine auriu și crocant, iar merele moi și suculente.

Las-o să se răcească apoi decoreza-o cu zahăr pudră și porționeaz-o frumos.

sursa: Ca Tine