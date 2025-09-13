Tartă rustică cu mere. Un desert de toamnă, potrivit pentru zilele de weekend

Tartă rustică cu mere. Un desert de toamnă, potrivit pentru zilele de weekend
Tartă rustică cu mere. Un desert de toamnă, potrivit pentru zilele de weekend

Ai nevoie pentru această tartă de câteva ingrediente simple pentru aluat și de alte ingrediente și mai simple pentru umplutură și decor. Urmărește mai jos care sunt acestea.

Pentru aluat:

  • 250 g făină
  • 125 g unt rece
  • 1 ou
  • 2 linguri zahăr
  • un praf de sare
  • 2–3 linguri apă rece.

Pentru umplutură:

  • 4–5 mere mari, ferme
  • 3 linguri zahăr brun
  • 1 linguriță scorțișoară
  • 1 linguriță suc de lămâie
  • 1 lingură făină (pentru a absorbi sucul merelor).

Pentru decor:

  • 1 ou bătut (pentru uns marginile)
  • puțin zahăr brun pentru presărat.

Tartă rustică cu mere – Mod de preparare

Mai întâi vei prepara aluatul de tartă, care este un aluat fraged pe bază de unt. Într-un bol încăpător amestecă făina trecută prin sită, cu sarea și zahărul. Adaugă untul rece tăiat în cubulețe. Apoi frământă rapid ingredientele folosind vârfurile degetelor până când obții o textură nisipoasă.

Adaugă oul și câteva linguri de apă rece și amestecă în continuare până când se formează un aluat omogen. Modelează aluatul sub formă de bilă, înfășoară-l în folie alimentară și lasă-l la frigider timp de 30 de minute.

Pentru umplutură curăță merele, taie-le în felii subțiri, pune-le într-un bol și stropește-le cu zeamă de lămâie. Amestecă-le cu zahărul brun, scorțișoara și făina. Lasă-le deoparte până când modelezi crusta de tartă.

Cum formezi și coci tartă rustică cu mere

Scoate aluatul de la rece și întinde-l într-un cerc neregulat, direct pe o hârtie de copt. Așază feliile de mere în mijloc, lăsând 4–5 cm liberi la margine.

Ridică marginile aluatului peste mere, plisează-le ușor, lăsând centrul descoperit. Unge marginile cu ou bătut și presară puțin zahăr brun pe deasupra. Transferă hârtia de copt cu tarta pe o tavă întinsă.

Pune tava în cuptorul preîncălzit șa 180 de grade Celsius. Coace delicioasa tartă rustică cu mere timp de 35-40 de minute. Tarta este gata când aluatul devine auriu și crocant, iar merele moi și suculente.

Las-o să se răcească apoi decoreza-o cu zahăr pudră și porționeaz-o frumos.

Chec cu caise și nuci. Rețeta unui desert pufos și repede de preparat

sursa: Ca Tine