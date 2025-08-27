Ingrediente:

3 ouă

150 g zahăr

120 ml ulei

150 g iaurt

200 g făină

10 g praf de copt

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță coajă rasă de lămâie

200 g caise

70 g nuci

1 lingură de făină pentru bucățile de caise

Zahăr pudră pentru decor.

Mod de preparare

Mai întâi spală caisele, taie-le în jumătăți, scoate sâmburii și apoi taie-le în bucăți nu foarte mici. Apoi taie nucile grosier și prăjește-le 3-4 minute într-o tigaie uscată, doar cât să elibereze aroma.

Cum prepari chec cu caise și nuci

Pentru a prepara aluatul de chec, într-un bol adânc, mixează ouăle cu zahărul și sarea timp de 3-4 minute, până când devin cremoase și deschise la culoare. Adaugă uleiul treptat, ca la maioneză, apoi încorporează iaurtul și vanilia.

Cerne făina împreună cu praful de copt. Adaugă-le în 2 tranșe, amestecând ușor cu o spatulă sau tel, prin mișcări de jos în sus, pentru a păstra aerarea aluatului. Încorporează coaja de lămâie pentru un plus de prospețime.

Amestecă bucățile de caise cu o lingură de făină. Acest truc ajută fructele să nu se lase la baza aluatului.

Toarnă jumătate din aluat într-o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt.

Presară jumătate din caise și jumătate din nuci.

Adaugă restul de aluat, nivelează, apoi aranjează deasupra restul de caise și presară nucile rămase.

Preîncălzește cuptorul la 180°C (căldură sus-jos, fără ventilație).

Coace deliciosul chec cu caise și nuci timp de 40-45 de minute, până când trece testul scobitorii. Scobitoarea introdusă în centru trebuie să iasă curată, cu câteva firimituri umede, dar fără aluat crud.

Lasă-l să se răcească în tavă 10 minute, apoi scoate-l pe un grătar să se răcească complet.

Pudrează checul cu zahăr vanilat sau zahăr pudră simplu.

Servește-l simplu sau alături de o lingură de iaurt grecesc, frișcă sau înghețată.

Servit simplu, checul este ideal pentru un mic dejun leneș de weekend, iar în serile de vară, poate fi transformat într-un desert elegant printr-o felie ușor încălzită și servită cu o cupă de înghețată de vanilie sau fistic.

Este un desert versatil, care se păstrează bine 2-3 zile, rămânând moale și parfumat, iar a doua zi aromele se contopesc și mai frumos, făcându-l și mai savuros.