Istoricul Tasin Gemil a subliniat că Turcia este statul care ar reacționa imediat, înainte ca trupele NATO din Vest să ajungă pe front.

Tasin Gemil a evidențiat faptul că România și Turcia au avut dintotdeauna poziții geostrategice asemănătoare. „România și Turcia sunt singurele țări din această zonă care se află, de multă vreme, în situații geostrategice asemănătoare, chiar identice”, a spus istoricul într-un interviu pentru Adevărul.

La o conferință internațională desfășurată la Ankara, în urmă cu câțiva ani, Gemil a punctat că relațiile dintre cele două state sunt motorul colaborării balcanice. „Este mai prețios un vecin bun decât un frate aflat departe”, a spus acesta.

Rivalitatea Turcia–Rusia și legăturile economice

Deși Turcia și Rusia colaborează pe plan economic, istoricul subliniază că nu există o prietenie reală între cele două puteri. „Relațiile actuale dintre Turcia și Rusia nu sunt nici de alianță și nici măcar de prietenie. Ele sunt de colaborare, în limitele principiilor diplomatice de vecinătate și de promovare a intereselor reciproce”, a explicat Gemil.

Rusia reprezintă o piață uriașă pentru exportatorii turci, iar turismul rusesc în Turcia este la cote maxime. Totodată, Ankara importă energie și echipamente nucleare din Rusia, compensând restricțiile impuse de Occident.

Ministrul german al Apărării trage semnalul de alarmă: Rusia ar putea ataca Flancul Estic al NATO în următorii 4-5 ani

Turcia – garant al securității României

Istoricul a amintit că Turcia a demonstrat în repetate rânduri solidaritate față de România. În 1939, ministrul de externe turc Șükrü Saraçoğlu declara: „La orice apel al României, Turcia va răspunde prompt”. În aceeași perioadă, Ankara avertiza Bulgaria că va interveni militar dacă aceasta ar ataca România. Gestul a fost apreciat public de premierul Armand Călinescu: „Gestul Turciei ne-a impresionat extrem de mult”.

Un alt moment de sprijin a fost în 1991, după dispariția Pactului de la Varșovia, când doar Franța și Turcia au garantat securitatea României. Vizitele lui François Mitterand și Turgut Özal la București au confirmat angajamentele celor două state.

Cooperarea militară actuală

Turcia se află între primele zece țări exportatoare de armament la nivel mondial, iar armata sa este a doua ca mărime din NATO. În prezent, companii turcești din industria militară investesc în România, consolidând parteneriatul strategic. Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, a reafirmat recent intenția de a sprijini România în domeniul apărării, inclusiv prin producția de drone, blindate și avioane de luptă.

Scenariul unui atac din Est

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar decide să atace România, istoricul a fost tranșant: „Fără nici o reținere pot să afirm că, în cazul unui atac naval împotriva României, Turcia va interveni rapid cu toate forțele sale din Marea Neagră, pentru respingerea agresorului, indiferent cine ar fi acesta.”

Legături consolidate între cele două state

Pe lângă istoria comună și minoritatea turco-tătară din România, astăzi există o comunitate economică puternică formată din cetățeni turci și români care trăiesc în cele două țări. Acești lianți moderni întăresc relația bilaterală și contribuie la imaginea pozitivă a României în Turcia.