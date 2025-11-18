Experții au identificat numeroase obstacole în infrastructura de transport: poduri slăbite, tuneluri înguste, diferențe de ecartament feroviar și reglementări vamale complicate, care încetinesc transportul echipamentelor militare grele. Un exemplu concret este livrarea tancurilor franceze Leclerc către România, care a durat săptămâni din cauza unor controale vamale stricte și incompatibilități infrastructurale.

NATO își propune, în scenarii neoficiale, mutarea a aproximativ 200.000 de soldați, 1.500 de tancuri și mii de vehicule blindate din SUA, Canada și Marea Britanie spre estul Europei. Ca acest lucru să fie realizabil, absolut fiecare element ce implică deplasarea trebuie să funcționeze „ca un ceas elvețian”, a explicat Alexander Sollfrank, expert în armata germană, citat de Financial Times.

Pentru a diminua aceste blocaje, Uniunea Europeană și NATO lucrează la crearea unui „Schengen militar” care să uniformizeze regulile de deplasare a trupelor pe teritoriul statelor membre, facilitând astfel reacția rapidă în caz de criză. Modernizarea infrastructurii, precum proiectul Rail Baltica, este un alt pas important pentru îmbunătățirea mobilității militare în regiune.

Capacitatea de apărare a României

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că armata română este pregătită și continuă să se pregătească, dar a evitat să ofere o evaluare clară privind capacitatea țării de a rezista singură până la sosirea trupelor NATO. El a subliniat că o evaluare exactă este dificilă și că situația depinde de mulți factori, inclusiv intensitatea unui potențial atac.

Scenariul unui conflict este mai sensibil în contextul conflictului ruso-ucrainean și al reducerii numărului trupelor americane dislocate în România. Totuși, oficialii consideră că NATO reprezintă cea mai puternică forță militară în prezent, descurajând teoretic un atac direct asupra oricărei țări aliate.

Această estimare a duratei de rezistență arată importanța consolidării armatei române și a infrastructurii militare pentru a asigura o reacție rapidă și eficientă în situații de criză majoră. România trebuie să fie capabilă să facă față singură cel puțin 45 de zile pentru a permite mobilizarea alianței până la sosirea sprijinului extern.