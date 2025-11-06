"Am hotărât, ca țară, împreună cu aliații din NATO, să creștem cheltuielile pentru apărare pentru că am văzut cât de agresiv poate fi vecinul nostru de la Est. Ne-am dat seama că fiecare trebuie să investim mai mult, să respectăm Articolul 3 din Tratat, care spune că fiecare țară trebuie să fie pregătită să se apere. În caz că se întâmplă ceva, Articolul 5 spune că toți ceilalți 31 de membri sar să-l apere pe cel agresat. Și este un lucru extraordinar că România este parte din această alianță. Este o binecuvântare. Însă, trebuie să fim mai bine pregătiți, trebuie să ne pregătim armata mai bine, trebuie să ne înzestrăm mai bine. Ani de zile, nu numai noi, toată Europa, cumva am externalizat apărarea către americani. Și americanii, pe bună dreptate, au spus ca europenii să cheltuie mai mult, să se pregătească mai bine, să investească mai mult în industriile de apărare", a explicat Moșteanu.



Potrivit acestuia, urmează câțiva ani în care vor fi multe oportunități de business în domeniul apărării.



"Noi, ca și guvernanți, încercăm și vom reuși să facem niște scurtături în cadrul legislativ pentru a vă da oportunitatea să investiți mai repede, să fiți mai agili, să ne putem bate de la egal la egal cu industriile de apărare din alte țări și din Europa și de pe alte continente. Vom pune condiții de localizare pentru programele majore de înzestrare ale Armatei Române, pentru echipamentele pe care armata urmează să le folosească 20, 30, 40 de ani", a subliniat ministrul, citat de Agerpres.

Mihai Fifor îl torpilează pe rezistul Moșteanu după incitarea la război: „Cineva, vă rog, să-i ia butoanele lui "Ninja de la USR!"”