Într-o postare pe pagina lui de socializare, Mihai Fifor susține că Ionuț Moșteanu este o „bombă cu ceas” care nu înțelege gravitatea declarațiilor pe care le face cu privire la război.

Social-democratul spune că Moșteanu ar trebui să înțeleagă că funcția de ministru al Apărării nu se exercită în fața oglinzii și să nu mai umble după „senzațional”. Totul, după ce Ionuț Moșteanu a creat panică printre români după ce a declarat că există riscul izbucnirii unui război între statele europene și Rusia.

„Așa se întâmplă când neaveniții ajung în funcții strategice pentru România. Poate înțelege, în sfârșit, ‘primul pistolar al țării’, că funcția de ministru al apărării nu se exercită în fața oglinzii, ci cu responsabilitate și echilibru”, afirmă Fifor.

Social-democratul îl ironizează pe Moșteanu, supranumindu-l „bomba cu ceas” și „Ninja de la USR”. Acesta îl acuză pe actualul ministru că a panicat populația prin „exercițiul grotesc de mobilizare” și prin declarații alarmiste care „lovesc direct în încrederea românilor”.

„Domnule Moșteanu, nu vine niciun război! România nu este amenințată și nu va fi atacată”, spune Fifor, citând și mesajul transmis zilele trecute la București de secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Dacă această țară ar fi atacată, vor veni 31 de alte state să salveze România. Așa funcționează NATO.”

Mihai Fifor le transmite un mesaj ironic și generalilor din minister: „Nu-l mai lăsați singur prin minister. Vine Crăciunul, iar printre preferatele ‘Oșteanului’ se pare că se numără ‘Singur acasă’, toată seria.”