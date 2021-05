"Am fost seful Comisie de aparare din Senat. Dupa ce mi-am dat demisia din PSD nu mai aveam voie sa conduc aceasta comisie. I-am cerut presedintelui Traian Basescu sa ma primeasca in audienta 10 minute. I-am spus atunci ca stiu foarte multe realitati ale Romaniei. "Daca sunteti presedinte al Romaniei ma simt obligat sa va spun niste lucruri". Daca are nevoie. Cu asta ne-am despartit", a spus Talpes.

Intrebat daca s-a mai vazut cu Basescu de atunci, fostul sef al SIE a raspuns ca a avut inca doua intalniri cu fostul presedinte al Romaniei, subliniind insa ca in niciuna dintre ele nu i-au fost cerute sfaturi sau informatii clasificate.

Astfel, el a povestit ca s-a vazut cu Basescu intr-o intalnire la Neptun, si, ulterior, intr-un centru restrans, la ziua acestuia, sarbatorita la Sinaia. Legat de aceast ultima situatie, Talpes spune ca i-a trimis un cadou lui Basescu. Vorbim despre un tablou pe care a scris: Iarna nu-i ca vara, nici tara nu-i ca nava". Cineva din staff-ul SRI al sefului statului i-a povestit ulterior ca fostul presedinte ar fi aruncat cu tabloul la vederea acelui mesaj.

Potrivit lui Talpes, Basescu a fost ales "cu aceste comportamente ale lui". "A fost ales de romani. E adevarat ca a avut si un sprijin. E vorba de aericani si de rusi. Se fac analize de caz in astfel de situatii si vazut cum poate fi utilzat".