SURSE: Starea de sănătate a lui Horia Moculescu s-a agravat. Compozitorul e internat în continuare la ATI

Compozitorul Horia Moculescu/ Arhivă foto

Starea lui Horia Moculescu s-a agravat, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Compozitorul se află internat în continuare la secția ATI a Institutului Matei Balș din Capitală, unde este intubat. 

Surse medicale susțin că starea compozitorului Horia Moculescu este în continuare una destul de gravă.

Acesta este internat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, este intubat și este monitorizat în permanență de către o echipă medicală multidisciplinară astfel încât, în cazul în care este nevoie, să îi schimbe tratamentul sau să ia o decizie în privința tratamentului pe care acesta îl primește acum. 

Horia Moculescu are 88 de ani. În ultima perioadă, acesta a avut mai multe probleme de sănătate. 

Din 5 noiembrie, compozitorul este internat la Institutul Matei Balș, în se cția de Terapie Intensivă. 