Potrivit surselor din spital, starea sa este instabilă, iar medicii sunt rezervați în privința evoluției.

Pneumonie severă pe fondul unei stări de sănătate fragile

Internarea de urgență a venit după apariția unei infecții respiratorii acute, care s-a complicat rapid într-o formă agresivă de pneumonie. Organismul artistului, deja slăbit de ani de suferință, răspunde greu la tratament, spun surse medicale apropiate cazului. Familia se află alături de el, însă veștile primite din ultimele ore sunt îngrijorătoare.

O luptă tăcută cu o boală dureroasă

De peste 15 ani, Horia Moculescu se confruntă cu sindromul Morton, o afecțiune rară și extrem de dureroasă care afectează nervii de la nivelul tălpii piciorului. Boala i-a cauzat dureri puternice și dificultăți de deplasare, iar în ultimii ani, compozitorul a fost văzut tot mai des în scaun cu rotile.„Este o boală perfidă care nu trece ușor. Mă chinuie de ani de zile, dar încerc să merg înainte cu demnitate”, mărturisea artistul într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

Ce este, de fapt, sindromul Morton

Numită medical nevrom Morton, această afecțiune apare atunci când un nerv situat între oasele metatarsiene ale piciorului se îngroașă și se inflamează, de obicei între al treilea și al patrulea deget. Rezultatul este o durere ascuțită, însoțită de senzații de arsură sau amorțeală la fiecare pas. În formele severe, cum a fost și cazul maestrului Moculescu, disconfortul poate fi permanent, chiar și după intervenții chirurgicale.

Deși s-a confruntat cu dureri constante și limitări fizice, Horia Moculescu a continuat să fie prezent în spațiul public, cu discreția și eleganța care l-au caracterizat întotdeauna. Autor a zeci de șlagăre nemuritoare, maestrul rămâne o figură emblematică a culturii românești.

Medicii de la „Matei Balș” depun toate eforturile pentru stabilizarea stării sale, însă evoluția rămâne incertă.