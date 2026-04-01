Surse: Schema de ieftinire a motorinei, modificată. Ce se întâmplă cu prețul la pompă și de ce benzina nu este inclusă

Sursă: Realitatea

Guvernul pregătește o schimbare de strategie în privința prețului carburanților. Potrivit unor surse guvernamentale, reducerea accizei a fost abandonată în favoarea unei „contribuții voluntare” de 50 de bani pe litru, aplicabilă exclusiv pentru motorină.

Măsura, care ar urma să fie adoptată vineri sau luni, prevede ca efortul financiar să fie împărțit egal între stat și operatorii de benzinării, în timp ce scăderea accizei rămâne o variantă de rezervă doar dacă prețurile sar din nou de pragul de 10 lei.

Planul autorităților de a tempera creșterea prețurilor la pompă suferă modificări majore chiar înainte de adoptarea oficială. Conform unor surse apropiate negocierilor, Executivul a decis să renunțe la varianta reducerii directe a accizei, optând în schimb pentru un mecanism de „contribuție voluntară”. Această formulă presupune o scădere a prețului final cu 0,50 lei pe litru, efortul fiind susținut paritar: statul va acoperi 25 de bani, în timp ce companiile petroliere vor suporta restul de 25 de bani.

Această măsură vine cu limitări stricte, fiind vizată, pentru moment, exclusiv motorina. Decizia de a lăsa benzina în afara acestui mecanism de subvenționare reflectă presiunea mai mare exercitată de costul motorinei asupra transportatorilor și, implicit, asupra prețurilor la raft pentru produsele de larg consum.

Advertising

Advertising

Pragul psihologic de 10 lei, condiția pentru intervenții drastice

Deși reducerea accizei a fost cerută intens de mediul de afaceri și de consumatori, Guvernul păstrează această „armă” doar ca ultimă soluție. Sursele indică faptul că o diminuare a taxelor colectate de stat va fi luată în calcul abia în scenariul în care prețul carburanților va depăși din nou pragul critic de 10 lei pe litru. Până atunci, autoritățile mizează pe acest parteneriat cu benzinăriile pentru a oferi o gură de oxigen șoferilor fără a destabiliza bugetul public prin încasări mai mici din accize.

Adoptarea oficială a noului mecanism de preț este iminentă. Actul normativ ar putea trece prin ședința de Guvern chiar vineri seara sau, cel mai târziu, în cursul zilei de luni. Dacă măsura va fi aprobată conform calendarului estimat, consumatorii ar putea vedea primele ajustări la pompă la începutul săptămânii viitoare.