Magistrații se pot pensiona la 75 de ani, cu condiția să aibă o vechime de 15 ani în profesie.

Această prevedere, alături de majorarea pensiei de la 75% din ultimul salariu, a făcut parte din dezbaterile legate de pensiile speciale, dar a fost o cerere specifică a judecătorilor Curții Constituționale, care au respins legea inițială.