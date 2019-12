Surpriză neplăcută pentru ministrul Muncii, după ce a sunat la toate casele de pensii

"Am făcut, în zilele lucrătoare dinainte de Crăciun, un simplu test. Am telefonat fiecărei Case Judeţene/locale (pentru Bucureşti) de Pensii. Am vrut să am propria opinie, în completarea experienţelor pensionarilor care mi-au trimis mesaje pe această temă. Sunt probleme şi cu modul în care se vorbeşte pensionarilor care ajung la Casele de Pensii", a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

La nivelul ţării, din 41 de Case Judeţene de Pensii apelate, doar 12 au răspuns la telefon.

"Am avut şi surprize plăcute, inclusiv Case judeţene care preiau cereri şi documente online. Şi un sector al Municipiului Bucureşti lucrează deja în online. Deci, se poate! Voi discuta fiecare caz la prima videoconferinţă cu reprezentanţii Caselor, organizată la începutul anului. Primul contact între instituţiile din coordonarea Ministerului Muncii şi cetăţeni este, de foarte multe ori, prin intermediul telefonului. Oamenii cer minime îndrumări. Au nevoie de confirmarea unor informaţii afişate pe paginile de internet. Dacă le-ar primi, o parte dintre problemele ridicate s-ar lămuri de la început. Sunt oameni în vârstă cei care sună, de regulă. Pentru ei, oferirea unor minime informaţii, prin telefon, contează mult, salvează un drum parcurs cu dificultate de acasă la instituţie. Aceştia se deplasează greu, mai ales în sezonul rece", a explicat Alexandru.