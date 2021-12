Studiul, efectuat pe 581 de persoane infectate cu mutația Omicron, a arătat că eficacitatea schemei inițiale - de două doze ale vaccinului Pfizer sau AstraZeneca - scade în fața noii variante. După administrarea celei de-a treia doze, însă, eficacitatea a crescut până la 70-75%.

"Cei care s-au vaccinat cu 2 doze de vaccine fie ca discutam de moderna sau Pfizer au o protectie de doar 30% iar daca primesc si doza booster sigur prot creste la 76%. Doza booster este un element care ar trebui sa ne preocupe pentru ca este singura capabila sa ne protejeze impotriva variantei omicron. Nu exista o reteta standard de recomandat, insa ceea ce stim dupa 1 an si jumatate de pandemie stim ca nivelul de anticopri scade progresiv dupa vaccinare sau trecerea prin boala astfel incat la 6 luni nivelul scade semnificativ, iar la 9 luni se poate discuta de un nivel care in mod evident nu mai asigura protectia necesara. Recomandarea este daca ai facut cele 2 doze de vaccin si covid undeva in intervalul acesta de 6-9 luni ar trebui in mod normal sa primesti si booster.", a explicat Radu Țincu.

Pandemia continuă să facă ravagii în Europa. Italia a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de COVID-19 din ultimele opt luni. Vorbim despre 20.497 de cazuri noi, în numai 24 de ore. Cu aproape zece mii mai multe decât în ziua precendetă.