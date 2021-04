"Nu am agreat nici ideea ca ministrul Justiției sa poată exercita acțiunea disciplinară împotriva magistraților. De asemenea, deși am primit la rândul meu unele critici la adresa activității de ministru din partea unor magistrați, nu întotdeauna într-un limbaj adecvat, chiar dacă a fost neplăcut, nu am considerat că aceste abordări contondente ar trebui pedepsite în vreun fel. Am încercat să dau la o parte ambalajul neplăcut și să recepționez ideea", spune Stelian Ion.

Ministrul încurajează magistrații să ia atitudine: "Nu putem sta cu urechea lipită de ușă pentru a asculta ce vorbesc între ei magistrații și nu putem tolera ca societate ca magistrații să fie urmăriți, filați în timpul lor liber. Îi rog pe magistrați să nu tacă și să nu se teamă. Să își facă datoria cu profesionalism și cu bună credință, dar și să vorbească despre problemele și pericolele sistemului judiciar. Să o facă în mod obiectiv, cu argumente, cu echilibru și limbaj elegant, așa cum le stă bine unor magistrați".

Vă reamintim că peste 500 de judecători și procurori au transmis, ieri, CSM, o scrisoare deschisă în care își exprimă îngrijorarea că Inspecția Judiciară a cerut suspendarea a trei judecători, acuzați că au făcut politică pe un grup privat de Facebook.