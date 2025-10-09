Începând cu data de 15 octombrie, primăriile din toată țara încep să primească cererile pentru ajutoarele acordate de stat persoanelor vulnerabile, destinate acoperirii costurilor cu încălzirea locuințelor. Sumele sunt oferite exclusiv pentru plata energiei utilizate în gospodărie și pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, pe durata sezonului rece 2025–2026.

Unde și cum se depun cererile pentru ajutoare

Românii care doresc să beneficieze de sprijinul financiar pot depune solicitările atât fizic, la sediile serviciilor de asistență socială din localitatea de domiciliu, cât și online, prin poșta electronică, la adresele de e-mail ale primăriilor. Cererile se acordă în baza prevederilor Legii nr. 226/16.09.2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, act normativ aplicabil de la 1 noiembrie. Stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire se face prin dispoziție a primarului, începând cu luna în care este depusă cererea — dacă documentele sunt transmise până pe 20 ale lunii. Pentru cererile depuse după această dată, ajutorul se acordă începând cu luna următoare.

Cine poate primi ajutorul pentru încălzire

Sprijinul financiar se acordă în funcție de venitul mediu net lunar al solicitantului. Astfel, pot beneficia de ajutor familiile care au un venit de până la 1.386 de lei pe persoană și persoanele singure cu un venit care nu depășește 2.053 de lei. Aceste plafoane determină eligibilitatea atât pentru ajutorul principal de încălzire, cât și pentru suplimentul acordat pentru energia utilizată în gospodărie.

Cât va fi ajutorul suportat de stat

Suma aferentă pentru compensarea cheltuielilor cu încălzirea se suportă din bugetul de stat și se acordă procentual astfel:

-în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

-în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;

-în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;

-în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;

-în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;

- în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;

-în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;

-în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;

-în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;

-în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei

-în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Valoarea de referință după care se calculează ajutoarele

Valoarea de referință a ajutorului pentru energie termică se stabilește lunar, în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. Ajutoarele se acordă în funcție de sistemul de încălzire utilizat iar ajutorul nu poate fi mai mic decât:

- 250 lei/lună, pentru gaze naturale;

-500 lei/lună, pentru energie electrică;

-320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri;

Ce trebuie să știți despre suplimentul de energie

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt în categoriile stabilite de guvern, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de

-30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

-10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

-10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

-20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

