Tot ministrul Energiei a transmis că România plătește cel mai scump curent electric din întreaga Europă. În plus, acesta a adăugat că șapte hidroncentrale aflate în stadii avansate de construcție sunt blocate de Ministerul Mediului, condus de rezista Diana Buzoianu din cauza moluștelor.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că va merge cu problema facturilor uriașe la curentul electric în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Cea mai gravă problemă este blocarea contrucțiilor la hidrocentrale din cauza moluștelor.

„Aducând subiectul pe masa CSAT, fix asta facem. În clipa în care avem pe masa CSAT se mandatează Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene și toate instituțiile implicate ca în termen de 60 de zile să vină cu formula legală prin care respectivele proiecte să devină de importanță națională. Degeaba se aprobă în CSAT, dacă nu vii în legislație. (...) Avem proiecte care sunt făcute peste 70% dintre ele, avem șapte hidrocentrale care se află în această situație, unele dintre ele începute de acum 40 de ani.", a transmis Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan: „În cel mult două săptămâni, președintele va convoca CSAT pe tema energiei”

De asemenea, potrivit ministrului, România plătește cel mai scump curent din Uniunea Europeană, aproape triplu față de prețul pe care Franța îl plătește.

"Am venit de trei luni la Ministerul Energiei și am luat structura costurilor ca să înțeleg și eu cum Dumnezeu ajungem ca astăzi să avem un kilowatt-oră plătit și cu un 1 leu 30, 1 leu 50, 1 leu 55. Era fix la începutul mandatului. România astăzi plătește cel mai scump curent uneori, pe anumite intervale orare, din Europa, pe medie avem pe tranzacțiile pe bursă în ultima săptămână o medie de 145 de euro și vă dau o comparație: Franța, care are media de 61 de euro per megawatt-oră. (...) Şi avem intervale de timp în care, între 6 şi 10 seara, România importă megawatt-ul de energie cu 1.000, 2.000, chiar 2.500 de lei. Am avut anul trecut situaţii, că am cerut statistici, o extremă, era cu 27.000 de lei un megawatt, o extremă”, a declarat ministrul.

