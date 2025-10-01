Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a anunțat că documentul prin care propune mandatarea ANRE să regleze piața energiei prin mecanisme similare celor din Spania, Germania și Franța, pentru a elimina profiturile companiilor care nu produc energie, ajunge la CSAT.

Ministrul Ivan a subliniat că există companii care nu au un megawatt producție și fac sute de milioane de euro, problema fiind una de siguranță națională: „O mare parte din inflație, de aproape 10% de acum, e cauzată de prețul la energie electrică”.

Citește și: Facturi triple la energie se cere ancheta ANRE. În România, megawattul e mai scump cu 40 de euro față de restul Europei

Bogdan Ivan a asigurat că are consens în coaliție pentru scăderea prețului la energie și lucrează la măsuri de protecție a consumatorilor vulnerabili pentru această iarnă.

Întrebat ce le transmite oamenilor aflați în dificultate de a-și plăti facturile, până să intre documentul în CSAT și să se transforme în lege, Ivan a răspuns că în momentul de față sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 de bani, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie.