Potrivit ministrului, ANRE va fi mandatat pentru ca „în 60 de zile să vină cu actualizări ale legislației, pe modelul altor state din vestul Europei, în care vedem că au un preț foarte mic al energiei, care au reguli de piață foarte clare și în care nu avem profituri de trei ori mai mari, de exemplu, în cazul companiilor de trading, decât în România”.

„Media europeană este de 20 euro pentru 1 MW, în România 60 euro”, susține ministrul.

Traderii sunt companiile care cumpără și vând contracte de energie pe piețe reglementate, urmărind fluctuațiile prețurilor.

Acesta a spus că va discuta în CSAT despre problema costului ridicat al energiei în România față de media europeană.

„E un consens general pe care vreau să-l statuez foarte clar, pentru că situația problemei energiei din România e o problemă de interes național, e o problemă de securitate, în contextul în care România riscă, prin prețuri foarte mari, să erodeze și mai mult puterea de cumpărare oamenilor, să ajungă inflația cauzată în principal de prețul mare al energiei și companiile din România nu mai sunt competitive pe piață nici pentru produsele interne nici pentru export”, a mai spus Ivan.

Ministrul energiei consideră că prețul este mare din cauză că au fost închise unități pe cărbune, anii trecuți. „Problema de fond e să facem mai multă energie. Când avem mai multă energie, mai greu să speculezi cu piața”, a spus Ivan.

Pe de altă parte, președintele României spune că problema este la ANRE și speculatorii din piață. Preţul este prea mare, în ciuda faptului că „România produce foarte mult din energia sa”,a declarat, săptămâna trecută, Nicușor Dan.

„Şi atunci când preţul este mare, pe de-o parte văduveşti clientul, persoana fizică finală, gospodăria, pe de altă parte nu stimulezi investiţiile (…) Profitabilitatea industriei, o parte mare, vine din energie”, a precizat președintele.

A doua problemă, în opinia preşedintelui, „este că nu avem o corelare a instituţiilor de stat, a companiilor de stat care produc energie, şi asta e ceva ce putem să facem relativ repede”.

Nicușor Dan susţine că „toţi banii din preţul ăsta se duc la nişte speculatori”. „Pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă nişte profituri rezonabile într-o economie de piaţă, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-şi face treaba”, a mai spus Nicușor Dan.

„Pe scurt, ăsta este peisajul din energie. Ministrul energiei se uită foarte atent la lucrurile astea şi sperăm să corectăm într-un orizont de timp relativ scurt”, a adăugat președintele.

„Conducerea ANRE stă doar pe Facebook”

Critici la adresa ANRE a lansat şi fostul ministru al energiei Răzvan Nicolescu. „Piaţa de energie are nevoie de reforme şi un ANRE activ şi eficient. Avem cele mai mari diferenţe de preţ din Europa între bandă şi vârf”, a spus fostul ministru.

„Conducerea ANRE stă doar pe Facebook şi ne comunică banalităţi, inclusiv alegerea într-un bord al ACER (o funcţie fără relevanţă pentru că în Bordul acela contează doar Preşedintele), unde desemnarea se face pe principiul rotaţiei. (…) A trecut şi sezonul estival. Poate totuşi implementăm tariful binom. Ce ziceti?”, a adăugat Răzvan Nicolescu, fost ministru, dar şi fost preşedinte al ACER – Agenția Europeană de Reglementare în Energie.

Începând cu 1 iulie, preţurile la energia electrică s-au dublat

Începând cu 1 iulie, preţurile la energia electrică s-au dublat, după ce au fost eliminate plafoanele. Sunt printre cele mai mari preţuri din UE pentru consumatorii casnici şi chiar cel mai mare pentru cei industriali.

Cea mai ieftină ofertă este cea a Hidroelectrica – 1,04 lei/kWh, iar cele mai scumpe ajung la 2 lei/kWh. Mari furnizori, cu mulți consumatori, precum E.ON, PPC și Premier Energy, propun prețuri de circa 1,50 – 1,55 lei/kwh.

Nivelul de 1,5 lei/Kwh (0,3 euro/KWh) este cel mai mare preț din Uniunea Europeană pentru industrie. Un preț mare pentru energia consumată de industrie înseamnă scumpiri în întreaga economie, la orice produs alimentar și nealimentar.