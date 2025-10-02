De la 1 iulie, odată cu liberalizarea pieței la energie, a intrat în vigoare și schema de ajutor a consumatorilor vulnerabili prin care aceștia primesc lunar 50 de lei pentru plata facturii. Termenul de înscriere pentru a primi acest voucher și pentru lunile iulie și august a fost 27 septembrie. Oamenii se pot înscrie în continuare, însă vor primi voucher doar începând cu luna în curs și până la 31 martie 2026, când expiră schema.

Sunt eligibile pentru aceste ajutoare de la stat persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/lună și familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană.

Înscrierile s-au făcut în aplicația informatică EPIDS, special creată de STS pentru această schemă.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Muncii, până la data de 29 septembrie în aplicația informatică EPISD au fost înregistrate 864.357 de cereri. Dintre acestea, aproape 150.000 au fost trimise prin domeniile de e-mail ale Poștei Române.

Beneficiarii de venit minim de incluziune au fost automat incluși în aplicația informatică, fără să mai trebuiască să completeze o nouă cerere. Până la 26 septembrie, un număr de 107.885 de cereri provenite de la beneficiarii de venit minim de incluziune au fost declarate eligibile, fiind astfel emise tichetele de energie, mai arată datele oficiale.

Reprezentanții ministerului subliniază că, indiferent de categoria beneficiarului, toate cererile sunt supuse aceleiași proceduri de verificare inițială, respectiv verificarea codului numeric personal (CNP) și a codului POD, urmată de verificarea eligibilității în funcție de veniturile solicitantului și de valabilitatea actului de identitate.

Mii de oameni au completat greșit aplicația

Reprezentanții Ministerului Muncii au constatat că mii de oameni au completat greșit aplicația, existând erori legate de introducerea CNP-ului, a identificatorului unic al locului de consum de energie electrică (Point of Delivery – POD), introducerea pensiei de stat în locul veniturilor eligibile, dar și inadvertențe privind tipurile de venit declarate.

„Astfel de erori au condus la invalidarea cererilor. De asemenea, în anumite cazuri, cererile au fost depuse inițial de către cetățeni, dar ulterior șterse chiar de către aceștia din aplicație”, se arată într-un răspuns al Ministerului Muncii, trimis la solicitarea HotNew.ro.