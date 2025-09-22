Noi beneficiari pentru voucherul de 50 de lei la plata curentului electric. Lista categoriilor eligibile s-a extins

Cine sunt noii eligibili

Pe lângă pensionarii și familiile cu venituri mici, de acest ajutor vor putea beneficia și persoanele aflate sub tratament la domiciliu cu dispozitive medicale ce consumă energie electrică. Sprijinul va fi acordat doar pe perioada utilizării aparatelor medicale.

Criterii de acordare

Pentru a primi voucherul, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

Persoanele singure: venit lunar sub 1.940 lei, domiciliul sau reședința în România și contractul de furnizare a energiei pe numele lor.

Familiile: venit mediu pe membru de maximum 1.784 lei/lună, domiciliu comun pentru toți membrii și contract de energie pe numele unuia dintre ei.

Voucherul se acordă sub formă de card electronic, transmis prin poștă după aprobarea cererii.

Cum se solicită ajutorul

Cererile pot fi depuse online, prin aplicația EPIDS, sau fizic, la oficiile poștale și primării. Ajutorul poate fi folosit exclusiv pentru achitarea facturilor la energie electrică.

Autoritățile estimează că peste 2,1 milioane de gospodării din România vor putea beneficia de acest program. Măsura vine în sprijinul celor afectați de creșterea costurilor la utilități și are scopul de a reduce presiunea financiară asupra populației vulnerabile.