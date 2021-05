Guvernul britanic a anunțat marți că va analiza modalități de a limita vânzarea „foie-gras” ca parte a unor măsuri de îmbunătățire a bunăstării animalelor. Se știe că ficatul îngrășat artificial al unei rațe sau al unei gâște, foie-gras, obținut printr-o tehnică specială, hrănind forțat păsările de două sau trei ori pe zi, adesea printr-un tub introdus în gâtul acestora.

Noul proiect de lege a fost anunțat în „Discursul Reginei”, în care sunt expuse următoarele inițiative pe care guvernul îşi propune să le pună în dezbatere şi să le facă adoptate în următoarele şase luni.

Legea privind bunăstarea animalelor vizează de asemenea să interzică exportul de animale vii pentru îngrășare și sacrificare, precum și importul de trofee de vânătoare de la animale pe cale de dispariție.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a spus că problema va fi examinată ”foarte atent”. El a adăugat că nu știe dacă Boris Johnson, în contextul în care logodnica sa, Carrie Symonds, este foarte implicată în cauza drepturilor animalelor, a consumat el însuși foie-gras.

În prezentarea programului legislativ pentru anul următor, în timpul discursului tradițional citit de regina Elisabeta, Boris Johnson a spus că dorește să acorde „prioritate” „redresării” Regatului Unit după pandemie, prin sprijinirea redresării economice și a locurilor de muncă și prin combaterea criminalității, relatează AFP, potrivit HotNews.ro. Programul conține și legea bunăstării animalelor care, potrivit unui document explicativ, prevede „măsuri suplimentare pentru a limita comerțul și vânzarea de foie gras” în această țară care prețuiește animalele domestice.

Marea Britanie nu este singura care ia măsuri pentru protecția animalelor. De anul viitor, foie-gras, specialitate culinară de lux, produsă din ficat proaspăt de gâscă sau de rață, nu va mai fi preparat și comercializat în New York. Decizia a fost anunțată încă de dinainte de pandemie. Sub presiunea asociaţiilor de apărare a animalelor, consiliul municipal din New York a adoptat un text care interzice comercializarea de foie-gras de la sfârşitul anului 2022. Foie gras a fost interzis şi în alte regiuni din Statele Unite.