Ploile abundente căzute în ultima perioadă au provocat inundații de proporții în Cartagena și Granada. Zeci de mașini și alte obiecte aflate pe stradă, au fost luate de puhoaiele puternice.

Apele s-au revărsat pe străzi și în scurt timp, șoselele arătau ca niște râuri învolburate. Traficul a fost blocat și mulți spanioli au rămas captivi în propriile mașini.

Și alte zone, inclusiv nord-vestul, au fost afectate de inundații. Oamenii s-au trezit cu apa în case, subsoluri sau garaje.

Rețelele de scurgere au fost afectate de lucrările de dezvoltare din zona de sud.

Și în Toledo, din centrul Spaniei, au căzut joi precipitații abundente, iar după numai 14 minute imense șuvoaie de apă s-au revăsat pe străzile din oraș.

Strong storm in Toledo capital. They have fallen 14 mm in ten minutes, according to @AEMET_CLaMancha



Heavy #Rain and #hailstorm turns the streets of #Toledo into white rivers in #Spain🇪🇸 pic.twitter.com/t9L3YJjqpI — 𝐁𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐚 (@Bhabanisankar02) September 23, 2021

În Sevilla, aceleași imagini apocaliptice.

La fel și în vest, în provincia Badajoz, în Almendralejo:

De curând, ministrul spaniol al Mediului a anunțat că alocă peste 140 de milioane de euro, pentru îmbunătățirea gestionării riscului de inundații în regiunea Cartagena.