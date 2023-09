Brânza feta realizată în mod tradițional este mai sănătoasă decât brânza din lapte de vacă întrucât este mai ușor de digerat, are potențial alergic mai mic și generează mai puțină inflamație în organism, ceea ce înseamnă că este o variantă mai bună decât telemeaua de vacă, în special pentru persoanele care suferă de intoleranță la lactoză.

Valori nutriționale 30 g brânza feta

Calorii: 74

Grăsimi: 6 g

Sodiu: 260 mg

Carbohidrați: 1,2 g

Proteine: 4 g

Zahăr: 1 g

Vitamina B2: 0,2 mg

Calciu: 140 mg

Fosfor: 94 mg

Feta are un conținut foarte scăzut de carbohidrați, reprezentând mai puțin de 1% din doza zilnică recomandată de carbohidrați. Acest lucru se datorează faptului că aproape nu are zahăr sau fibre. Feta are, de asemenea, un conținut scăzut de zahăr, ceea ce poate fi benefic pentru persoanele care țin diete, de exemplu.

Aproximativ jumătate din grăsimea din brânza feta este reprezentată de grăsimi saturate. Diferite metode de preparare a brânzei feta pot duce la cantități diferite de sare și grăsime, dar toate brânzeturile feta au de obicei un conținut ridicat de grăsimi saturate.

Grăsimile saturate sunt destinate a fi consumate cu moderație. Atunci când este posibil, ar trebui să eviți grăsimile saturate. Cu toate acestea, deoarece produsele lactate au o biochimie complexă, ele fie au o relație neutră, fie inversă cu riscul de boli cardiovasculare, chiar și în produsele bogate în grăsimi 1.

O cană de brânză feta are 21,3 grame de proteine. Aceasta reprezintă 43% din aportul zilnic de proteine, făcând brânza feta o sursă importantă de proteine.

Fiind o brânză bogată în sodiu, dar care conține și grăsimi saturate, brânza feta este recomandată pentru consumul ocazional, nicidecum pentru consumul zilnic.

Mai mult, sunt persoane care ar trebui să o scoată urgent din alimentație dacă suferă de boli renale sau cardiovasculare.

Sănătatea inimii

Aproximativ 2/3 din grăsimile găsite în această brânză sunt grăsimi saturate. În timp ce acest lucru nu prezintă riscuri în cantități mici, consumul unei cantități excesive de brânză ar putea compromite nivelul de colesterol și sănătatea generală a inimii.

Intoleranță la lactoză

Persoanele cu intoleranță la lactoză trebuie să o scoată rapid din alimentație pentru că poate agrava simptomele, având un conținut ridicat de lactoză.