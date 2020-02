Sorina Pintea, GRAV bolnavă! Fostul ministru al Sănătății explică DISPARIȚIA din viața publică

Sorina Pintea a mărturisit că a primit un diagnostic de boală graă autoimună în noiembrie 2019 și de aceea a dispărut din spațiul public, scrie fostul ministru PSD într-un mesaj pe Facebook.

„Viața este imprevizibilă!

Imediat după instalarea mea la Ministerul Sănătății, mai exact pe data de 5 martie 2018, din cauza lipsei imunoglobulinelor, am activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

În ultima parte a mandatului am început să mă simt din ce în ce mai rău, dar am crezut că această stare se datorează oboselii. În data de 5 noiembrie 2019 am primit un diagnostic de boală gravă autoimună, urmând imediat tratamentul specific, printre care și cel cu imunoglobuline.

Eu am încredere în sistemul medical din România așa că am ales să mă tratez la noi în țară, într-un spital de stat”, a scris, luni seară, Sorina Pintea pe contul său de Facebook.

„În momentul de față boala este în remisie, efectele tratamentului cu cortizon încă sunt vizibile, dar am considerat că este de datoria mea să aduc explicații pentru dispariția din spațiul public.

Vreau să știți că de acum voi fi din nou prezentă pentru că boala nu m-a ținut departe de voi, doar că am comunicat mai puțin”, a scris în încheiere Sorina Pintea.

Sorina Pintea a fost ministrul Sănătății în Cabinetul Viorica Dăncilă, din 29 ianuarie 2019 până în 4 noiembrie 2019, după căderea guvernului. Guvernul PSD a fost dat jos prin adoptarea, la 10 octombrie 2019, a moțiunii de cenzură inițiate de lliberali.

După demisia Vioricăi Dăncilă de la cârma PSD, pe 27 noiembrie 2019, a fost ales Marcel Ciolacu, alături de o echipă, pentru a conduce interimar partidul până la alegerea unei conduceri pline.

Un congres pentru alegerea conducerii PSD urmează să aibă loc la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie 2020.