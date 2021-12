Întrebat de școală online în România din cauza COVID-19, luni seară, la un post TV, ministrul Sorin Cîmpeanu a replicat că „sper să nu se mai vorbească”.

Întrebat de anunțurile privind inchiderea scolilor din Belgia de exemplu, pe fondul transmiterii noii tulpini Omicron, Sorin Cîmpeanu a declarat că „ministrul Educației din Franța mi-a spus ca lupta si a avut rezultate mai bune decat mine in Romania pentru a mentinerea scolilor deschise, in conditiile in care si in Franta există o efervescenta in a critica acest lucru”.

„Dar a insistat si a obtinut rezultate mai bune. La fel voi insista și eu”, a avertizat Sorin Câmpeanu.

Întrebat despre posibila inchidere a școlilor, gradinitelor în valul 5 care va veni și în România, și trecerea in online, Sorin Cîmpeanu nu a dat un răspuns clar. Însă a insistat pe cresterea rapidă a vaccinării în rândul elevilor pentru condiții mai sigure în școli, pentru evitarea regimului online.

„Cred ca printr-o buna colaborare intre ministerele Educației și Sănătății putem face sa asiguram in egala masura dreptul la educatie si sanatate. Cred ca prin lucruri ca introducerea testarii sau cresterea rapida de vaccinare in rândul elevilor sau că personalul din educație e vaccinat dublu care e dublu fata de media nationala ne vor ajuta sa mentinem scolile in siguranță astfel incat sa nu trecem in online inainte de a avea toate condițiile adecvate”.

Sorin Cîmpeanu susține că „vom fi mai pregătiți. Însă lucrurile nu se pot face peste noapte. Pentru ca nu poti face de la minister un acces de internet cu o viteza adecvata in toate zonele tarii. Pentru că nu te poți asigura de azi pe maine ca toti elevii au acces la un echipament IT adecvat. Ciclul supeiror al liceului nu e potrivit pentru tablete. In niciun stat european, si am discutat cu toti miniștrii din Europa, nu exista suta la suta personal didactic din perspectiva pedagogiei digitale si nu exista platforme de evaluare adaptate predării online. În niciun stat din Europa”.

În același timp însă, ministrul a invocat necesitatea digitalizării în Educație.

„O spun încă o dată foarte clar. Ne place sau nu ne place, ne dorim sau nu ne dorim, in România si in orice stat al acestei lumi educația se va îndrepta spre digitalizare. În această săptămână, am fost la Bruxelles, la Consiliul ministrilor educatiei. Toți intamplina dificultati. Toti fac eforturi pentru digitalizarea educației. Și în România s-au făcut eforturi, suntem mai bine decat in urma cu un an, dar suntem inca departe. Si orice stat european este departe de a putea asigura o predare online eficienta”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

„Începând de acum ,având și prima transă din PNRR, digitalizarea in Educație are alocată o sumă de 1,13 miliarde de euro. Alături de bugetul național si fonduri europene clasice avem peste un miliard investiti in digitalizarea în educatie din cele 3 miliarde. Iar o treime e destinata digitalizarii educatiei”, a mai precizat ministrul Educației.