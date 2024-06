După cererea sa inedită de huiduieli, Martin a anunțat că va urma o manea de trei minute. El a subliniat că înțelege dacă unii spectatori nu apreciază genul, dar a adăugat că lui îi place, evidențiind astfel deschiderea sa către diversitatea muzicală și respectul pentru diferite gusturi muzicale.

„Am încerct să dorm după concert. Am realizat că sunteți publicul nostru, vă iubim necondiționat. Nu puteți face nimic să ne supărați. Călătorim în toată lumea și poate nu înțelegem ce înseamnă cultura dvs, dar tratăm oamenii în mod egal, asta înseamnă pe toți românii. Ieri a fost atât de frumos pentru noi, pentru că am realizat că puteți face ce doriți, vom continua să vă iubim, vom veni în continuare în România, pentru că vă iubim. Ce s-a întâmplat ieri, a fost cel mai bun public. Aș vrea să schimb ceva. Am văzut ieri oamenii huduind. N-a fost cel mai bun huiduit. Așa că aș vrea azi să huiduiți mai bine și mai tare decât ieri”, a declarat Chris Martin.

După ce publicul a huiduit, solistul a adăugat zâmbind: ”A fost un huiduit bun, cel mai bun huiduit”. Dacă doriți să mai huiduiți o dată, e ok”.