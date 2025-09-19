Potrivit statisticilor MAI, mulți dintre aceștia sunt implicați în accidente grave, iar măsura urmărește să limiteze accesul conducătorilor cu o vechime mai mică de doi ani la autoturisme cu motoare puternice.

„Cred cu tărie că responsabilitatea noastră este să luăm măsuri curajoase, chiar dacă uneori par restrictive. Viața nu are preț, iar siguranța rutieră trebuie să fie o prioritate. Prin acest proiect de lege, nu dorim să îngrădim libertatea șoferilor începători, ci să le oferim șansa de a dobândi experiență într-un cadru mai sigur, pentru ca atât ei, cât şi ceilalți participanți la trafic să fie protejați”, explică deputatul Cezar-Mihail Drăgoescu, inițiatorul propunerii legislative.

Accidentele tinerilor conducători

Datele oficiale arată că în 2023, din 4.526 de accidente grave, 781 au fost provocate de conducători auto care nu împliniseră 22 de ani. În 2024, numărul total al accidentelor grave a scăzut la 4.234, însă tinerii șoferi au rămas implicați în 699 de cazuri, reprezentând 16,5% din total.

Propunerea legislativă completează OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel încât conducătorii de autovehicule din categoria B, cu o vechime mai mică de doi ani, să nu poată conduce vehicule al căror raport putere/masă depășește 0,075 kW/kg. Limita este stabilită prin raportul între puterea motorului și masa vehiculului, nu printr-un număr fix de cai putere.

Tragedia de la 2 Mai

Pe 21 august 2025, Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe Vlad Pascu la 10 ani de închisoare cu executare. Aceasta vine la doi ani și două zile de la accidentul în care Roberta și Sebi și-au pierdut viața. Pascu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Evenimentul tragic s-a produs pe 19 august 2023, în jurul orei 5:25, când Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani, a intrat cu mașina într-un grup de pietoni pe DN 39, lângă 2 Mai. Victimele făceau parte dintr-un grup de tineri veniți pentru prima oară la mare pe cont propriu. Toți erau studenți la Geografie și sărbătoreau ziua de naștere a unuia dintre ei, sosind cu trenul cu o zi înainte.

