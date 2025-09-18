Fetiță de 4 ani, lovită în plin de o mașină pe o stradă din municipiul Sebeș. Ar fi încercat să traverseze prin loc nepermis

Fetiță de 4 ani, lovită în plin de o mașină pe o stradă din municipiul Sebeș

Un accident rutier grav a avut loc, joi, în municipiul din Sebeş, din judeţul Alba. O fetiță în vârstă de 4 ani a fost lovită de o mașină în timp ce ar fi încercat să traverseze strada prin loc nepermis. 

”Poliţiştii din municipiul Sebeş au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu, o minoră de 4 ani ar fi fost surprinsă şi accidentată de un autoturism”, anunţă IPJ Alba.

Potrivit reprezentanților instituției, fata de 4 ani ar fi traversat strada prin loc nepermis.

”Aceasta a suferit leziuni corporale, iar în acest moment, i se acordă îngrijiri medicale la faţa locului”, au precizat poliţiştii.
Potrivit acestora, cercetarea la faţa locului este în desfăşurare, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.