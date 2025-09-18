”Poliţiştii din municipiul Sebeş au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu, o minoră de 4 ani ar fi fost surprinsă şi accidentată de un autoturism”, anunţă IPJ Alba.

Potrivit reprezentanților instituției, fata de 4 ani ar fi traversat strada prin loc nepermis.

”Aceasta a suferit leziuni corporale, iar în acest moment, i se acordă îngrijiri medicale la faţa locului”, au precizat poliţiştii.

Potrivit acestora, cercetarea la faţa locului este în desfăşurare, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.