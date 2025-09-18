Intervenția echipajelor de urgență

La locul incidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul Giurgiu cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

În urma impactului, două femei, de 33 și 59 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații suplimentare.

Pompierii au acționat pentru prevenirea unui incendiu, deconectând bornele bateriei autoturismului. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Accident în Giurgiu / Sursa foto - ISU Giurgiu