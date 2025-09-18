Două femei rănite într-un accident rutier. Mașina a ieșit de pe carosabil

Accident rutier

Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe DN41, în zona localității Dăița, din Giurgiu, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă.

Intervenția echipajelor de urgență

La locul incidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul Giurgiu cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

În urma impactului, două femei, de 33 și 59 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații suplimentare.

Pompierii au acționat pentru prevenirea unui incendiu, deconectând bornele bateriei autoturismului. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Imagine

                                                            Accident în Giurgiu / Sursa foto - ISU Giurgiu