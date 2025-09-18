Cum s-a produs evenimentul rutier?

Potrivit primelor informații, una dintre victime, aflată în autoturism, era inconștientă și încarcerată. Pompierii au intervenit rapid pentru descarcerare, în timp ce echipajele medicale SMURD și SAJ au acordat primul ajutor. În final, trei persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri: șoferul autoturismului, un bărbat de 80 de ani, o pasageră de 79 de ani din aceeași mașină și o femeie de 69 de ani aflată în autobuz.

Polițiștii au stabilit că vinovat de producerea accidentului este conducătorul autoturismului, care nu a acordat prioritate autobuzului condus de un bărbat de 56 de ani.

Șoferul autobuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul șoferului de 80 de ani urmează să fie recoltate probe biologice pentru a se verifica dacă a consumat alcool.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările accidentului.