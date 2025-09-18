Cum s-a produs evenimentul rutier?

Conform primelor informații transmise de IPJ Vrancea, evenimentul s-a produs după ce unul dintre autoturisme a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu o mașină care circula regulamentar. Impactul violent a dus la rănirea a șase persoane, care au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul pe DN2 a fost serios afectat în urma accidentului. Circulația se desfășoară alternativ, pe un singur fir, fiind dirijată de echipajele de poliție până la eliberarea carosabilului și restabilirea condițiilor normale de trafic.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.