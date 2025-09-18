Cum s-a produs impactul

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum femeia pășește pe trecere, iar șoferul, cel mai probabil neatent și surprins de carosabilul umed, nu reușește să frâneze la timp și o izbește în plin.

În urma impactului, victima a suferit răni grave, dar era conștientă la sosirea echipajelor de salvare. „Pacienta era conştientă şi cooperantă, prezentând politraumatism cu fractură la nivelul membrului inferior drept şi traumatism cranian frontal. A fost transportată în siguranţă la Unitatea de Primiri Urgenţe Vaslui”, a precizat Ionela Boghiță, purtător de cuvânt al ISU Vaslui.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului și pentru a lua măsurile legale împotriva șoferului implicat.