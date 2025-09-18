Femeie de 70 de ani, lovită violent pe trecerea de pietoni, în fața unei școli

Femeie de 70 de ani, lovită violent pe trecerea de pietoni, în fața unei școli
Un accident grav s-a produs pe o stradă din municipiul Vaslui, acolo unde o femeie de 70 de ani a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, chiar în fața unei școli.

Cum s-a produs impactul

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum femeia pășește pe trecere, iar șoferul, cel mai probabil neatent și surprins de carosabilul umed, nu reușește să frâneze la timp și o izbește în plin.

În urma impactului, victima a suferit răni grave, dar era conștientă la sosirea echipajelor de salvare. „Pacienta era conştientă şi cooperantă, prezentând politraumatism cu fractură la nivelul membrului inferior drept şi traumatism cranian frontal. A fost transportată în siguranţă la Unitatea de Primiri Urgenţe Vaslui”, a precizat Ionela Boghiță, purtător de cuvânt al ISU Vaslui.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului și pentru a lua măsurile legale împotriva șoferului implicat.