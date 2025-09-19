Femeie băută și fără permis, accident înfiorător, lângă Capitală. Un bărbat, ucis și abandonat la marginea drumului - FOTO

Femeie băută și fără permis, accident înfiorător, lângă Capitală. Un bărbat, ucis și abandonat la marginea drumului 
Femeie băută și fără permis, accident înfiorător, lângă Capitală. Un bărbat, ucis și abandonat la marginea drumului 

Caz șocant lângă Capitală. O femeie s-a urcat băută și fără permis la volan și a făcut prăpăd în Popești-Leordeni. Aceasta este acuzată că a spulberat un om și a fugit de la locul accidentului. Victima a fost găsită fără viață pe marginea drumului. 

Totul a ieșit la iveală după ce mai mulți trecători au văzut trupul neînsuflețit al unui bărbat de și au sunat la 112. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că barbatul in varsta de 53 de ani a fost victima unui accident rutier.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul mergea pe un scuter, când a fost lovit în plin de mașină. 

Imagine

Se pare că la volan se afla o tânără de 29 de ani fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii au găsit-o și au reținut-o pe tănăra care acum riscă ani grei de închisoare.  