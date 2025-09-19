Totul a ieșit la iveală după ce mai mulți trecători au văzut trupul neînsuflețit al unui bărbat de și au sunat la 112. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că barbatul in varsta de 53 de ani a fost victima unui accident rutier.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul mergea pe un scuter, când a fost lovit în plin de mașină.

Se pare că la volan se afla o tânără de 29 de ani fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii au găsit-o și au reținut-o pe tănăra care acum riscă ani grei de închisoare.