Potrivit anchetatorilor, cetăţeanul român - identificat cu iniţialele S. K. - se afla la volanul unei maşini care transporta nouă imigranţi pe care îi ajuta să intre ilegal şi să tranziteze teritoriul bulgar. Procurorii au declarat că acesta conducea cu viteză excesivă şi a ignorat multiple semnale luminoase şi sonore ale poliţiştilor de frontieră care îl urmăreau cu trei vehicule. În ciuda încercărilor repetate de a-l opri, bărbatul a continuat să fugă în încercarea de a evita arestarea.

Urmărirea s-a încheiat abia când şoferul a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens şi s-a izbit violent de un panou publicitar de pe marginea drumului. Maşina s-a răsturnat şi a căzut în lacul Vaia. Şase dintre imigranţi au murit în accident, iar ceilalţi au fost răniţi.

Şoferul a supravieţuit şi a fost acuzat atât de uciderea din culpă, cât şi de asistenţă acordată pentru trecerea ilegală a frontierei. Este de aşteptat ca procurorii să solicite instanţei să impună o măsură de arest preventiv pentru acuzat.

Accidentul mortal a avut loc în jurul orei 22:00, în apropierea străzii Sportna, la intrarea în Burgas. Din cauza suprafeţei umede a drumului şi a vitezei excesive, vehiculul a derapat, a pierdut controlul şi a căzut în lac. Şase pasageri s-au înecat, în timp ce şoferul a fost salvat şi reţinut.