Ministerul Afacerilor Externe al României a declarat că ambasada României la Sofia a primit solicitări de asistență consulară legate de acest caz, iar echipele diplomatice sunt în legătură cu autoritățile bulgare pentru a urmări situația persoanelor implicate.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Sofia, a luat la cunoştinţă despre producerea unui incident, în seara zilei de joi, 6 noiembrie 2025, pe teritoriul Republicii Bulgaria, în urma căruia un autoturism înmatriculat în România a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu mai multe victime.

Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident”, a precizat MAE.

Ancheta autorităţilor bulgare cu privire la acest incident este în curs de desfăşurare.

Potrivit informațiilor transmise de șeful Poliției de Frontieră bulgare, Anton Zlatanov, autovehiculul marca Skoda, înmatriculat în România, transporta 10 persoane - migranți au fost identificați ca fiind din Afganistan - care au intrat ilegal în țară.

Șoferul român a refuzat în mod repetat să oprească la semnalele poliției și a încercat să evite barierele antiderapante (cuie pentru oprirea mașinilor) instalate de autorități. În urma manevrei, vehiculul a suferit un accident grav.

Şase migranţi şi-au pierdut viaţa după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat şi a căzut în Lacul Vaya, în timpul unei urmăriri cu poliţia.

Maşina, condusă de un cetăţean român şi având numere de înmatriculare româneşti, a fost somată să oprească de Poliţia de Frontieră în apropierea localităţii Kiten. Şoferul a ignorat semnalele şi a accelerat, încercând să scape pe un drum dintre satele Yasna Polyana şi Rosen. Urmărirea s-a desfăşurat pe mai mulţi kilometri, pe drumuri locale ce duc spre Burgas.

Ajunşi la periferia oraşului Burgas, fugarul a fost implicat într-o coliziune cu o altă maşină şi a continuat să accelereze pe bulevardul ”Todor Alexandrov”, unde poliţiştii instituiseră deja un blocaj rutier. Din cauza drumului ud şi alunecos, şoferul a pierdut controlul, iar vehiculul a plonjat în apele Lacului Vaya.

Echipajele de poliţie, pompieri şi scafandri au intervenit rapid. Din cei nouă migranţi aflaţi în maşină, şase au fost declaraţi decedaţi la faţa locului, iar ceilalţi trei au fost transportaţi de urgenţă la spital, sub escorta poliţiei. Şoferul român a supravieţuit cu răni minore şi a fost reţinut pentru audieri.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească detaliile incidentului şi reţeaua implicată în traficul de migranţi. Autorităţile bulgare au deschis o investigaţie penală care vizează atât circumstanţele accidentului, cât şi modul în care migranţii au intrat în ţară. Acest incident se înscrie într-un val recent de urmăriri periculoase din Bulgaria, pe fondul migraţiei ilegale către vestul Europei.